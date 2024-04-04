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Osceola video: Mike Norvell, Chris Thomsen

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Thursday post-practice interviews with coach Mike Norvell and tight ends coach Chris Thomsen.

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