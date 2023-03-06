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{{ timeAgo('2023-03-06 18:08:54 -0600') }} football Edit

Osceola video: Mike Norvell discusses Day 1 of FSU's spring practice

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses Day 1 of Florida State's spring football practice.

We will have observations and more videos from Monday's practice later in the evening.

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