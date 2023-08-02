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Osceola video: Mike Norvell discusses FSU's expectations, previews camp

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Mike Norvell previews preseason camp, which begins on Thursday. He discusses how the Seminoles have handled expectations, not being complacent after finding success in 2022, Jordan Travis, the addition of Nick O'Leary to the coaching staff and more.

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