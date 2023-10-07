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Osceola video: Mike Norvell discusses run game, 5-0 start

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State coach Mike Norvell discusses Trey Benson and the run game, the 5-0 start and more after the win over Virginia Tech.

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