News More News
{{ timeAgo('2023-04-15 19:09:41 -0500') }} football Edit

Osceola Video: Mike Norvell, FSU coordinators recap FSU's Spring Showcase

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State welcomed over 33,000 fans into Doak Campbell Stadium for its Spring Showcase Saturday afternoon, showing off the strides the program has made this offseason.

After the exhibition, FSU head coach Mike Norvell, offensive coordinator Alex Atkins and defensive coordinator Adam Fuller addressed the media, discussing what they saw from their team Saturday as well as the entirety of this spring.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}