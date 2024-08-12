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Osceola Video: Mike Norvell on Day 15, Kevin Knowles' camp

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell gives his thoughts on Day 15 of Florida State's camp, Kevin Knowles' performance on Monday and more.

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