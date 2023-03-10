News More News
{{ timeAgo('2023-03-10 17:11:04 -0600') }} football Edit

Osceola video: Mike Norvell on Day 3 of FSU's practice

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Coach Mike Norvell discusses Florida State's third day of spring practice.


Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}