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Osceola video: Mike Norvell on Destyn Hill, cold weather, CFP

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Mike Norvell discusses Wednesday's practice, how receivers like Destyn Hill and Darion Williamson performed, the cold weather, the College Football Playoff and more.

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