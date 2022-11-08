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Osceola video: Mike Norvell on DJ Lundy, Sam McCall

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State coach Mike Norvell reflects on Tuesday's practice, his passion for what the fullback brings to a team, reflects on Sam McCall's situation and more.

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