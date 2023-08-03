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Osceola video: Mike Norvell on first day of camp, defensive intensity

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Mike Norvell discusses the first day of preseason camp. He reflects on the defensive intensity, what he has seen from defensive tackle Braden Fiske and more.

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