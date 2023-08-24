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Osceola video: Mike Norvell on Friday's mock game, Fabien Lovett

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses using the scout team to help prepare for LSU, what Fabien Lovett brings to Florida State and holding a mock game on Friday.

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