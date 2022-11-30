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Osceola Video: Mike Norvell on FSU's bowl practice, player exit interviews

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

The FSU head coach talked after the Seminoles' first bowl-prep practice Wednesday morning. He discussed the exit interviews that he and his staff have started conducting, how he advises players who have NFL Draft decisions to make and reflections after watching the film of the win over Florida.

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