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Osceola video: Mike Norvell on FSU's practice, D'Mitri Emmanuel's waiver

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Coach Mike Norvell discusses Florida State's practice on Tuesday, quarterback Brock Glenn and what the return of D'Mitri Emmanuel means for the Seminoles in 2023.

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