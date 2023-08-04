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Osceola video: Mike Norvell on FSU's second practice

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

FSU football coach Mike Norvell reflects on the second practice on Friday, including offensive linemen Robert Scott and Jeremiah Byers.

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