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Osceola video: Mike Norvell, John Papuchis after Thursday practice
Curt Weiler
•
TheOsceola
Senior Writer
Mike Norvell discusses Brock Glenn's injury, which will keep him out for a few practices, the Seminoles' running backs and more after Florida State's 10th practice of the spring on Thursday.
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