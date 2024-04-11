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Osceola video: Mike Norvell, John Papuchis after Thursday practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Mike Norvell discusses Brock Glenn's injury, which will keep him out for a few practices, the Seminoles' running backs and more after Florida State's 10th practice of the spring on Thursday.

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