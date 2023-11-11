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Osceola video: Mike Norvell on FSU's win over Miami

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

FSU coach Mike Norvell on FSU's defense, the return of key receivers and a rivalry win over Miami.

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