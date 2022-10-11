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Osceola video: Mike Norvell on Ja'Khi Douglas, Treshaun Ward and more

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses Ja'Khi Douglas' return, Treshaun Ward's injury and how Florida State practiced on Tuesday.

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