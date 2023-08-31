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Osceola video: Mike Norvell on practice, Fentrell Cypress

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

FSU coach Mike Norvell on Thursday's practice, how Wednesday's practice was impacted by the hurricane and Fentrell Cypres.

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