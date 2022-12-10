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Osceola video: Mike Norvell on practice, hosting prospects

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Mike Norvell discusses Saturday's practice, hosting prospects during a busy December and more. Norvell also said there have been no opt-outs for FSU's bowl game against Oklahoma.

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