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Osceola video: Mike Norvell on practice, Kevin Knowles, Southern Miss

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Mike Norvell discusses Wednesday's practice, his thoughts on Southern Miss and Kevin Knowles' move to safety.

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