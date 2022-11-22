News More News
{{ timeAgo('2022-11-22 11:05:42 -0600') }} football Edit

Osceola video: Mike Norvell on practice, seniors' impact on FSU

Jerry Kutz • TheOsceola
Publisher

Florida State coach Mike Norvell discusses the seniors' impact on Florida State and gives his thoughts on the Tuesday practice. He also outlines how players and coaches will spend time together on Thursday.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}