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Osceola Video: Mike Norvell on QB injuries this spring, Tuesday's practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Coach Mike Norvell said after Tuesday's practice that Brock Glenn and Luke Kromenhoek would miss the rest of the spring (including Saturday's showcase) due to minor injuries. Neither injury will keep them out of summer workouts or preseason camp, Norvell said.

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