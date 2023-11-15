Advertisement
News More News
ago football Edit

Osceola video: Mike Norvell on seniors, improvement of Jarrian Jones

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses a competitive practice in the rain on Wednesday, honoring seniors, the development of Jarrian Jones, true freshmen making an impression on special teams.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement