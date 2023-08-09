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Osceola video: Mike Norvell on sixth practice, preparing for Jacksonville

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Mike Norvell discusses Florida State's practice on Wednesday and preparations for the practices in Jacksonville on Thursday and Friday.

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