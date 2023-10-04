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Osceola video: Mike Norvell on third downs, GPS numbers, Destyn Hill

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses the good GPS numbers from Florida State's practice on Tuesday, how the Seminoles emphasized third downs, Darius Washington and Destyn Hill.

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