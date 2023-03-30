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{{ timeAgo('2023-03-30 18:49:45 -0500') }} football Edit

Osceola video: Mike Norvell on Thursday practice, second scrimmage

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Mike Norvell discusses Florida State's practice on Thursday and preparations for Saturday's scrimmage.

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