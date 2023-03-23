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Osceola video: Mike Norvell on Thursday's practice

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell reflects on FSU's practice on Thursday afternoon.

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