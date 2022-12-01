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Osceola video: Mike Norvell on transfer portal, bowl discussion

Jerry Kutz • TheOsceola
Publisher

Mike Norvell talks after Thursday's practice about finding the right fit in the transfer portal, bowl discussion and more.

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