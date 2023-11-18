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Osceola video: Mike Norvell on Travis, Rodemaker, FSU's win over UNA

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Mike Norvell discusses FSU's win over North Alabama, how the team rallied around Tate Rodemaker and the play of the defense after the Lions' early touchdowns.

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