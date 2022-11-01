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Osceola video: Mike Norvell on Treshaun Ward, Tuesday practice

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell speaks to the media following Florida State's practice on Tuesday. He discusses Treshaun Ward's return to practice, the defensive line, Leonard Warner and more.

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