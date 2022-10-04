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{{ timeAgo('2022-10-04 10:58:58 -0500') }} football Edit

Osceola video: Mike Norvell on Tuesday practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State coach Mike Norvell discusses Tuesday's practice as well as how NC State's 3-3-5 defense will challenge the Seminoles.

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