News More News
{{ timeAgo('2022-11-15 12:26:30 -0600') }} football Edit

Osceola video: Mike Norvell on Tuesday practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Coach Mike Norvell discusses Florida State's practice on Tuesday's practice and more.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}