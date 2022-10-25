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Osceola video: Mike Norvell on Tuesday practice, Lovett, Toafili

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses Tuesday's practice, how Fabien Lovett has looked in his return from injury and Lawrance Toafili blocking as well as physical running.

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