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{{ timeAgo('2022-08-30 11:12:21 -0500') }} football Edit

Osceola video: Mike Norvell on Tuesday practice, LSU

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Mike Norvell discusses Tuesday's practice, reflects on the offensive line and gives his thoughts on LSU.

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