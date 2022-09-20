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Osceola video: Mike Norvell on Tuesday practice, QBs, DBs and BC

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Mike Norvell discusses the quarterbacks, growth from the defensive backs, young defensive tackles and what he has seen from Boston College.

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