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Osceola video: Mike Norvell on Tuesday practice, Winston Wright

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Mike Norvell discusses Tuesday's practice, thoughts on Wake Forest and Winston Wright's road back from when he was a passenger in a car accident in March.

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