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Osceola video: Mike Norvell on Wednesday practice

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Mike Norvell discusses what he saw from the team in Wednesday's practice as well as how players are handling the emotions of parents and loved ones being in the path of Hurricane Ian.

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