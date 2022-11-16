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Osceola video: Mike Norvell on Wednesday practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State coach Mike Norvell discusses the Wednesday practice, what he has seen from Louisiana and more.

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