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Osceola video: Mike Norvell on Wednesday practice, Clemson's defense

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses FSU's practice on Wednesday as well as what he has seen from Clemson quarterback D.J. Uiagelelei and the Tigers' run defense.

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