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{{ timeAgo('2022-10-26 10:56:49 -0500') }} football Edit

Osceola video: Mike Norvell on Wednesday practice, Lovett, Travis

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State coach Mike Norvell discusses Wednesday's practice, the availability of Fabien Lovett and Treshaun Ward as well as his thoughts on how Jordan Travis has practiced.

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