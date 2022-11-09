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Osceola video: Mike Norvell on Wednesday practice, Syracuse

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State coach Mike Norvell discusses Wednesday's practice with the media. Norvell says there are no alterations to the travel plans due to the storm in the Atlantic Ocean. He also discusses Treshaun Ward, Ryan Fitzgerald and Byron Turner Jr.

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