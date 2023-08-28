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Osceola video: Mike Norvell on Week 1 depth chart, preparations for LSU

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses FSU's week 1 depth chart ahead of the LSU game, who won position battles in camp and more.

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