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Osceola Video: Mike Norvell on WR development, mock game, KJ Sampson
Bob Ferrante
•
TheOsceola
Editor
Florida State coach Mike Norvell discusses the improvement from the receiving group over the last week, a mock game coming up on Friday, KJ Sampson's development and the role of the scout team in practices.
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