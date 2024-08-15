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Osceola Video: Mike Norvell on WR development, mock game, KJ Sampson

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Florida State coach Mike Norvell discusses the improvement from the receiving group over the last week, a mock game coming up on Friday, KJ Sampson's development and the role of the scout team in practices.

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