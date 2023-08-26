News More News
ago football Edit

Osceola video: Mike Norvell on wrapping up camp, Trey Benson breaking rock

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses the conclusion of FSU's practice, why Trey Benson broke the rock and more on Saturday night.

Follow The Osceola on Facebook

Follow The Osceola on Twitter

Subscribe to the Osceola's YouTube channel

Subscribe to the Osceola's podcasts on Apple

Subscribe to the Osceola's podcasts on Spotify

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}