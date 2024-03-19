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Osceola video: Mike Norvell, Patrick Surtain on first day of FSU's practice
Bob Ferrante
•
TheOsceola
Editor
Florida State coach Mike Norvell and defensive backs coach Patrick Surtain talk with the media after the first day of spring practice on Tuesday.
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