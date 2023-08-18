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Osceola video: Mike Norvell previews scrimmage, discusses FSU's depth

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell discusses FSU's competitive depth, the improvement of the tight end room and previews the second scrimmage on Sunday.

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