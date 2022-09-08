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{{ timeAgo('2022-09-08 10:37:15 -0500') }} football Edit

Osceola Video: Mike Norvell recaps FSU football Thursday practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

The FSU head coach talked about Thursday's improved practice, the bye week and more on the doomed pitch play against LSU after the final practice availability of the week.

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