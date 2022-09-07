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Osceola Video: Mike Norvell recaps FSU's 'average' Wednesday practice

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

FSU head coach Mike Norvell recapped the LSU win and talked about his team's underwhelming Wednesday practice.

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