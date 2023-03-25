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Osceola Video: Mike Norvell recaps FSU's first spring scrimmage

Curt Weiler • TheOsceola
Senior Writer
@CurtMWeiler

Florida State held its first scrimmage of spring camp Saturday morning inside Doak Campbell Stadium.

Immediately after the scrimmage concluded, FSU head coach Mike Norvell talked to the media about the scrimmage, the players that won the day, how the newcomers handled their first scrimmage and much more.

Here's the full interview (Video courtesy of FSU athletics)

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