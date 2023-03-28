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Osceola video: Mike Norvell reflects on scrimmage, Tuesday's practice

Bob Ferrante • TheOsceola
Editor
@bobferrante

Mike Norvell reflects on Tuesday's practice, what he saw upon review of Saturday's scrimmage, his thoughts on Ayobami Tifase, Derrick McLendon's departure and more.

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